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Beta Ayakkabı yeni ortakla sahalara geri dönüyor
1 saat önce
Yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan eden Beta, sahalara geri dönüyor.
Yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan eden Beta, sahalara geri dönüyor. Borçlarını yapılandıran ve yola bir ortakla devam etme kararı alan şirket, yeni mağazalarla büyüme hedefliyor.
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25.02.2020 04:10:32. #1.13#
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