Beta Ayakkabı yeni ortakla sahalara geri dönüyor - Son Dakika
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Beta Ayakkabı yeni ortakla sahalara geri dönüyor

1 saat önce

Yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan eden Beta, sahalara geri dönüyor.

Beta Ayakkabı yeni ortakla sahalara geri dönüyor, System.String[]

Yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan eden Beta, sahalara geri dönüyor. Borçlarını yapılandıran ve yola bir ortakla devam etme kararı alan şirket, yeni mağazalarla büyüme hedefliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:01 
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