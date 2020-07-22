Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı - Son Dakika

Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı

Kocaeli'de 315 milyon liralık yatırımla Orta Dogˆu ve Dogˆu Avrupa'nın "en bu¨yu¨k" yapıs¸tırıcı ve tutkal u¨retim tesisi olacak Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı.

Kocaeli'de 315 milyon liralık yatırımla Orta Dogˆu ve Dogˆu Avrupa'nın "en bu¨yu¨k" yapıs¸tırıcı ve tutkal u¨retim tesisi olacak Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile videokonferans yöntemiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen temel atma töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, olağanüstü günler yaşandığını belirterek bugünleri bir daha görmemeyi diledi.

Dünyanın etkilendiği bu dönemde, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de hükümetin başarılı yönetimiyle ihracata, sanayiye, iş dünyasına ve vatandaşlara verilen desteklerle bu süreçten kısa zamanda toparlanarak çıktıklarını dile getiren Gülle, "Allah'a çok şükür ki ihracatımız bu süreçten çok kısa zaman içerisinde eski rakamlara, hatta onun üstüne çıkarak başarılı bir dönem geçirdi. Bunu hep birlikte başardık. Birbirimize destek olarak yaptık. Kısa zamanda da bunun meyvelerini gördük. Bundan sonraki süreç, hep üstüne koyarak daha iyi bir dönem olacaktır." diye konuştu.

Gülle, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bundan sonraki dünya düzeninin öncesi gibi olmayacağını gösterdiğine dikkati çekerek "Her şeyin değişeceğini görüyoruz. Bu durumdan sonra ülkemizin avantajlarıyla çok daha ileriye daha büyük umutlarla bakıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin avantajlarının iyi okunması gerekiyor"

Gülle, Türkiye'nin lojistik ve bundan sonraki avantajlarının çok iyi okunması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ciddi şekilde ülkemizde yatırım iştahının olduğunu görüyoruz. Biz bu dönemde pek çok zorluğu aştık. Sayın bakanlarımızla birlikte maske sorununu, ülkemizde üretimi az olan maskeyi o günün ihtiyaçları içerisinde ciddi bir üretim altyapısı desteğini harekete geçirerek başardık. İnsanımızı maskesiz bırakmadık. Dezenfektan üretimi konusunda da kimya sektörümüzün gelmiş olduğu noktada ciddi bir refleksle bu ihtiyacın da giderilmesinde çok önemli katkı gördük. Ülkemizde üretilmeyen solunum cihazlarını ürettik. Gündemin koşullarına göre pek çok ihtiyacı ürettik."

Ülke ihracatının üzerine koymak adına gayret ettiklerinin altını çizen Gülle, temeli atılan tesisin, kimya sektörüne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

"Ülke ekonomisine değer katacak önemli bir yatırımın tohumlarını attık"

Beta Kimya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de bugün Türk kimya sektörüne ve ülke ekonomisine değer katacak önemli bir yatırımın tohumlarını attıklarını söyledi.

Pelister, 34 yıl önce küresel hedeflerle çıktıkları serüvenlerinde 5 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir sanayi ailesi olmayı başardıklarını aktararak, "Temelini attığımız kampüs de yüksek katma değer oluşturma heyecanımızın bir ürünü. Yüzde 100 yerli ve öz sermayeye sahip, 315 milyon liralık bir yatırım bedeliyle devreye alacağımız yeni entegre tesisimiz, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacak." ifadelerini kullandı.

Tesisle Türkiye'nin stratejik sektörlerine yönelik yerli ve inovatif ürünlere odaklanacaklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni entegre tesisimizle 500 kişiye istihdam sağlayacak ve yüksek katma değerli 5 yeni ürün kategorisine daha adım atacağız. LEED sertifikalı, doğa dostu yeşil bina teknolojili üretim kampüsümüz, toplam 50 bin metrekare üzerine kurulu, 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip dev bir entegre üretim tesisi olarak sadece ülkemizin değil, yakın coğrafyanın en modern kimya tesislerinden biri olacak. Devletimizin ve Bakanlıklarımızın bizden beklediği, sanayide dijital dönüşüm hamlesinin en güzel örneklerinden birine imza atmanın, ülkemize ve kimya sektörüne değer katacak bir adımın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki bir yıl içinde faaliyete alacağımız yeni üretim tesisimizle geleceğin dijital üretim teknolojilerine de bugünden hazır olacağız."

Temel atma törenine, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer ilgililer katıldı. Temel atma töreninin ardından Pelister, Bakan Varank'a anı objesi takdim etti.

Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı

Türkiye, Kocaeli, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 02:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı - Son Dakika

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