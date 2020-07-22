Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü Temel Atma Töreni - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan - Son Dakika

Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü Temel Atma Töreni - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde olduğu gibi salgın sonrasında da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak mevcut sanayi kapasitesiyle, beşeri sermayesiyle ve dinamizmiyle hızlı şekilde yoluna devam edeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde olduğu gibi salgın sonrasında da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak mevcut sanayi kapasitesiyle, beşeri sermayesiyle ve dinamizmiyle hızlı şekilde yoluna devam edeceğini bildirdi.

Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldığı Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülke için stratejik önemi bulunan bir yatırımın daha temel atma töreninde olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yatırımın önemine dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu yatırım Türkiye için gerçekten önemli, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat stratejisiyle örtüşüyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, siyasi istikrar ve etkin yönetim sistemiyle, daha fazla teknoloji, daha fazla katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine hep beraber çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız."

Pekcan, dünyada korumacılık önlemlerinin uygulandığı 2019'da Türkiye'nin 8,5 milyar dolarlık yatırım çektiğine ve 180,8 milyar dolarlık ihracata ulaştığına işaret ederek "İnşallah pandemi sonrasında da bu süreçten en hızlı şekilde ayrışan ülkeler arasında yerimizi alacağız." dedi.

Temeli atılan fabrikanın, kendi alanında bölgesinin en büyük tesislerinden biri olacağını vurgulayan Pekcan, "Fabrika, hem Türkiye'de üretim açığı bulunan, ithalat yapılan ürünlerde katma değer yaratacak hem de yeni pazarlara ihracat yapılmasını sağlayacak. Ülkemizde de otomotiv, inşaat ve savunma sanayi gibi pek çok alandaki sektöre yerli girdi sağlayacak, 500 kişiye de istihdam yaratacak." diye konuştu.

"Kimya, lokomotif sektör"

Pekcan, kimya sektörünün geçen yıl yüzde 29 artış ve 24,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektörlerden biri olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Kimya, lokomotif sektörlerimizden biri olmaya devam edecek. Pandemi sürecinde mart, nisan ve mayıs aylarındaki gerilemenin ardından haziranda, bir önceki yıla göre yüzde 6,2'lik mayısa göre de yüzde 24'lük artış göstererek 1,8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştı. İhracat Ana Planı'ndaki stratejik sektörlerden birisi de kimya sektörü. Bakanlık olarak bu sektöre verdiğimiz desteklere artırarak devam edeceğiz. 2019 yılında 171 fuar desteği verdik, 13 Ur-Ge Projesi aktif iken 20 proje ise tamamlandı. Turquality Programı kapsamında bir tanesi Beta Kimya olmak üzere 22 firmanın 24 markasını destekliyoruz. Marka Programı kapsamında da 15 firmanın 16 markası destekleniyor. Son 2 yılda 13 ülkeye sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirdik. Düzenlenen alım heyetleriyle 4 bin 500 ikili görüşme gerçekleştirdik."

Kovid-19 sürecinde başlatılan sanal ticaret heyeti uygulamasının ilkini İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin organizasyonuyla mayıs ayında Latin Amerika ülkelerine gerçekleştirdiklerini anımsatan Pekcan, "Türkiye, pandemi sürecinde olduğu gibi pandemi sürecinden sonra da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak, mevcut sanayi kapasitesiyle, beşeri sermayesiyle ve dinamizmiyle diğer ülkelerden ayrışarak hızlı şeklide yoluna devam edecek. İnşallah yüksek teknoloji ve katma değerli ürün üretim ve ihracatıyla da yüksek gelir düzeyli ülkeler seviyesine el birliğiyle ulaşacağız. İş dünyasıyla el ele biz de kabine olarak tam koordinasyon içinde kendilerine destek vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü Temel Atma Töreni - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ruhsar Pekcan, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü Temel Atma Töreni - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan - Son Dakika
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