"Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti - Son Dakika
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"Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti

25.04.2022 13:50

Beta" lakabıyla tanınan 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Bayındır'ın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olaya göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

'Beta' lakabıyla bilinen ünlü rapçi Berk Bayındır, 8. kattaki evinden düşerek öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

'Beta' lakabıyla bilinen ünlü rapçi Berk Bayındır, 8. kattaki evinden düşerek öldü

"NE SORUN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, " Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü" dedi.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise, " Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" diye konuştu.

'Beta' lakabıyla bilinen ünlü rapçi Berk Bayındır, 8. kattaki evinden düşerek öldü

AİLESİ, HABERLE YIKILDI

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, "Oğlum Berk Bayındır " Beta" olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

'Beta' lakabıyla bilinen ünlü rapçi Berk Bayındır, 8. kattaki evinden düşerek öldü
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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Beta' lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti - Son Dakika


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