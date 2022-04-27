Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek yaşamını yitiren rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının annesi Belkıs Bayındır, babası Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu.

Berk Bayındır'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.