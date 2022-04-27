Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

27.04.2022 14:54
Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı

Beta sahne ismi ile bilinen rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Camiinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek yaşamını yitiren rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının annesi Belkıs Bayındır, babası Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu.

Berk Bayındır'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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Berk Bayındır, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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