Betam: İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyüme bekleniyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.3 büyümesi bekleniyor.

Betam'dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Gökhan Dilek tarafından hazırlanan "Birinci Çeyrekte Yu¨ksek Bu¨yu¨me" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Nisan 2021 notunda, "Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH'nin yüzde 1.1 genişleyeceğini öngörüyoruz" denildi.