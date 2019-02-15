Betam: Tarım Dışı İşsizlik Aralık Döneminde Yüzde 14.3 Olacak

– Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) 2018 yılı Aralık döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.2 yüzde puan artarak yüzde 14.3 seviyesine ulaşacağın öngörüsünde bulundu.

– Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) 2018 yılı Aralık döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.2 yüzde puan artarak yüzde 14.3 seviyesine ulaşacağın öngörüsünde bulundu.



Betam Direktörü Seyfettin Gürsel, Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşın ve Araştırma Görevlisi Furkan Kavuncu tarafından hazırlanan, "İşsizlikte şiddetli artış" başlıklı Şubat ayı İşgücü Piyasası Görünümü notunu açıklandı.



Betam notunda şu değerlendirmeler yapıldı:



"Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Kasım 2018 döneminde 0.6 yüzde puan artarak yüzde 14.1 oldu.



"Bu dönemde tarım dışı işgücü gerilemiş olmasına rağmen tarım dışı tüm sektörlerde istihdam kayıpları yaşandı, sonuç olarak tarım dışı işsizlikte şiddetli bir artış görüldü.



"Sanayide, son üç dönemde istihdam 74 bin azaldı. İnşaatta 2018 yılı başından bu yana istihdam 363 bin kişi düştü. Hizmetlerde ise istihdam Kasım 2018'de 87 bin geriledi.



"Betam'ın 2018 yılı son çeyrek büyüme tahmininin yüzde -3.5 olduğunu hatırlatalım. Bu koşullar altında tarım dışı işsizlikteki artışın Aralık 2018'de de devam etmesi bekleniyor.



"Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Kasım 2018 döneminde Ekim 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 13 bin azalarak 27 milyon 179 bine gerilerken, tarım dışı istihdam 174 bin azalarak 23 milyon 347 bin kişi oldu.



"Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 161 bin kişi artarak 3 milyon 832 bine, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 14,1'e yükseldi. Bu dönemde tarım dışı işgücünün azaldığı da görüldü.



"Tarım dışı işsizliğin buna rağmen 0,6 yüzde puan artmış olması işgücü piyasası açısından koşulların gittikçe zorlaştığını gösterdi. Bir dönem içerisinde tarım dışı işsiz oranındaki bu büyüklükteki bir artış 2008-2009 Küresel Durağanlık döneminde ve Temmuz 2016[1] döneminde gördü.



"Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0.2 yüzde puan artışla Kasım 2018 döneminde yüzde 13.7'ye yükseleceğini öngörmüştü. Tarım dışı işsizlik oranı 0.6 puan artarak Kasım 2018 döneminde 14.1 oldu.



"Betam tahmin modeli Aralık 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.2 yüzde puan artarak yüzde 14.3 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.



"Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Kasım 2018 döneminde Ekim 2018 dönemine kıyasla tüm sektörlerde istihdam belirgin bir şekilde azaldı.



"Bu dönemde hizmetler istihdamı 87 bin azalırken, sanayi, inşaat ve tarım sektörlerindeki istihdam kayıpları 40 bin, 47 bin ve 54 bin oldu.



"Tarım dışı istihdamdaki 174 binlik azalış Temmuz 2016'daki 190 binlik azalıştan bu yana en sert istihdam kaybı oldu. Sanayide son üç dönemdir istihdam kayıpları görülürken, inşatta Şubat 2018'de başlayan istihdam kaybı devam etti ve toplamda 363 bine ulaştı.



"Kasım 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 732 bin (yüzde 2.8), tarım dışı istihdam 72 bin (yüzde 0.3) arttı.



"Yıllık bazda işgücü artışı normal trendinde devam ederken istihdam artışında belirgin yavaşlama dikkat çekmektedir. Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 660 bin kişi artarak 3 milyon 886 bine yükseldi.



"Kasım 2018 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Ekim 2018'e kıyasla 0.3 yüzde puan artarak yüzde 18, erkeklerin işsizlik oranı ise 0.7 yüzde puan artarak yüzde 12.2 olmuştur.



"Erkeklerdeki işsizlik oranının artmasının ardında istihdam kayıpları yatmaktadır. Kasım 2018 döneminde Ekim 2018 dönemine kıyasla 113 bin gerileme kaydedildi. Tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Ekim 2018 döneminde 6.2 yüzde puan iken Kasım 2018 döneminde 5.8 yüzde puana düştü." - İstanbul

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