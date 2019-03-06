Betek Boya Genel Müdürlüğü ‘Yeşil Ofis’ diplomasına hak kazandı
2 saat önce
Betek, WWF-Türkiye işbirliği ile 2018 yılı itibariyle başlattığı tasarruf ve iyileştirme çalışmaları sonucunda Yeşil Ofis Diploması'nı alarak, sektörde bu diplomayı alan ilk kuruluş oldu.
Betek, WWF- Türkiye
işbirliği ile 2018 yılı itibariyle başlattığı tasarruf ve iyileştirme çalışmaları sonucunda Yeşil Ofis Diploması'nı alarak, sektörde bu diplomayı alan ilk kuruluş oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:25
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