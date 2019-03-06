Son Dakika Haberleri: Betek Boya Genel Müdürlüğü ‘Yeşil Ofis’ diplomasına hak kazandı

Betek Boya Genel Müdürlüğü ‘Yeşil Ofis’ diplomasına hak kazandı

2 saat önce

Betek, WWF-Türkiye işbirliği ile 2018 yılı itibariyle başlattığı tasarruf ve iyileştirme çalışmaları sonucunda Yeşil Ofis Diploması'nı alarak, sektörde bu diplomayı alan ilk kuruluş oldu.

Betek Boya Genel Müdürlüğü ‘Yeşil Ofis’ diplomasına hak kazandı, System.String[]
Betek, WWF- Türkiye işbirliği ile 2018 yılı itibariyle başlattığı tasarruf ve iyileştirme çalışmaları sonucunda Yeşil Ofis Diploması'nı alarak, sektörde bu diplomayı alan ilk kuruluş oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:25 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuvvetli Yağış Uyarısı! "Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı

Hava Yoluyla Şubat'ta 12,8 Milyon Yolcu Taşındı DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:26:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Betek Boya Genel Müdürlüğü ‘Yeşil Ofis’ diplomasına hak kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]