Bethesda ertelemişti: Starfield'ın çıkış tarihi belli oldu

Geçtiğimiz hafta Bethesda, sürpriz olmamasına rağmen, vampir oyunu Redfall ve bilim kurgu destanı Starfield'ı 2023'e ertelediğini açıklamıştı. Ortaya çıkan son sızıntılar ise Bethesda'nın Starfield için yeni çıkış tarihini çoktan seçtiğini gösteriyor.

Starfield çıkış tarihi 20 23 Mart olabilir mi?

Bethesda yaptığı son açıklamada, her iki oyun için de "inanılmaz hırsla" çalıştıklarını belirtti. Bu çalışmanın sonucu olarak da en iyi oyunları sunmak istediklerini söyledi. Uzay temalı Starfield için 11 Kasım olarak belirlenen çıkış tarihi 3 Mart 2023 olarak değiştirilmiş gibi duruyor.

Starfield'de Skyrim esintisi bekleyenlere kötü haber

TechRadar'da yer alan yeni habere göre, Starfield'ın 2023'ün ilk çeyreğine ertelenmesi şans eseri oluşmadı. Bethesda ertelemeyle ilgili net bir sebep göstermese de, oyuncular, Bethesda'nın oyunlarını birçok defa aynı taktiği kullanarak ertelediğini fark etti.

KingFanMan isimli bir YouTube kanalındaki podcast, Bethesda'nın bugüne kadar üç oyunu ertelediğini ve üçünde de benzer çıkış tarihi senaryolarını uyguladığını söyledi. Ertelenen bu oyunlar The Elder Scrolls serisinden Morrowind, Oblivion ve mobil yapım Blades'ti.

KingFanMan'in açıklamasına göre ertelenen bu üç oyun, ilk olarak sonbaharda çıkış yapacak şekilde ayarlanmıştı. Ancak Bethesda, üç oyunun tümüni gelecek yılın Mart ayında sundu. Yeni Starfield da benzer bir senaryoyla karşı karşıya olabilir.

Geliştirici 11 Kasım 2021'i "üzülerek" ertelediğini söyledi ve yayın tarihi olarak 2023'ün ilk çeyreğini hedef gösterdi. Bu yüzden KingFanMan'in teorisi oldukça gerçekçi görünüyor. Starfield'ın 3 Mart 2023 tarihinde gelmesini bekleyebiliriz.

23 Mart 2023 tarihinin de Starfield için duyuru günü olabileceğini unutmamak lazım. Gün/ay/yıl şeklindeki tarihlemede bu "23.3.23" şeklinde denk geliyor ve bu, Bethesda için kaçırılmayacak bir pazarlama taktiği olabilir.

Starfield çıkış tarihi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.