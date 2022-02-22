Bethesda.net launcher kapanıyor! Oyunlar Steam'e taşınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bethesda.net launcher kapanıyor! Oyunlar Steam'e taşınacak

22.02.2022 23:44
Bethesda.net launcher kapanıyor! Oyunlar Steam'e taşınacak

Bethesda oyunlarının sunulduğu Bethesda.net Launcher'ın önümüzdeki ay oyunlarını Steam'e taşıyacağı ve tamamen kapanacağı duyuruldu.

Microsoft'un çatısı altında bulunan ve The Elder Scrolls ve Fallout gibi markaların yaratıcısı Bethesda, yaklaşık bir senedir oyunlarını Steam ve Epic Games Store benzeri kendi platformu Bethesda.net Launcher üzerinden de satıyordu. Ek olarak firmanın çoğu oyununu başka bir platform üzerinden oynasanız bile bir .net hesabınız olması zorunluydu. Ancak nisan ayı itibariyla bu dönem kapanıyor gibi görünüyor.

BETHESDA.NET LAUNCHER'İN MAYIS AYINDA KAPATILACAĞI DUYURULDU

Bethesda.net üzerinden herhangi bir oyuna sahip olan kullanıcılar, hesaplarında bulunan bakiyeler ile birlikte Steam'e Nisan ayından başlayarak taşınabilecek. Launcher ise Mayıs ayına kadar aktif olmaya devam edecek ve sonra kapanacak. Yine de Bethesda, Nisan ayında süreç başladığında oyuncuların bir an önce taşınmalarını yapmalarını tavsiye ediyor.

Oyun sahipleri, oyunlarının kendilerine ve Bethesda.net Launcher üzerindeki bakiyelerine Steam üzerinde sahip olmaya devam etmenin yanı sıra oyunlarının mevcut save'lerine (kayıt dosyalarına) de hiç efor sarf etmeden Steam oyunları üzerinden erişebilecekler. Bethesda bu duruma yalnızca 2 istisna bulunduğunu, bir oyunun el ile kayıt dosyası aktarımı gerektireceğini, bir oyunda ise bunun hiçbir şekilde mümkün olmayacağını da ifade etti. Bu iki istisna oyunun hangi oyunlar olduğu belirtilmedi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Oldukça tartışmalı bir çıkış sürecinden geçen 2018 çıkışlı Fallout 76 için ise yapımcı ekip tam garanti verdi.

Fallout 76 içinde sunulan Fallout First aboneliğine sahip olan oyuncuların da Steam geçişinden sonra aboneliklerinin devam edeceği ancak otomatik olarak yenilenmeyeceği ifade edildi. İsteyenlerin Steam üzerinden tekrar abone olması gerekecek.

Bu haberle birlikte kendi launcherlerini yapma hevesine girişen oyun firmalarından biri çabalarını sona erdirmiş oldu. Benzer şekilde Rockstar Games'de kendi launcher'i Rockstar Games Launcher'i çıkarmış, hatta orijinal GTA üçlemesinin remasterini Steam üzerinden değil yalnızca Rockstar Games Launcher üzerinden satışa sunmuştu.

Bethesda.net launcher kapanıyor! Oyunlar Steam'e taşınacak
YORUMLAR
500
Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob Sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada Sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada Trafik Kazası Geçirdi! İşte Son Durumu Trafik Kazası Geçirdi! İşte Son Durumu
Kaynak: SaveButonu

Bethesda, oyunlar, Nisan, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Bethesda.net launcher kapanıyor! Oyunlar Steam'e taşınacak - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 00:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bethesda.net launcher kapanıyor! Oyunlar Steam'e taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement