Bethesda'nın beklenen iki oyunu Starfield ve Redfall ertelendi - Son Dakika

Bethesda'nın beklenen iki oyunu Starfield ve Redfall ertelendi

Bethesda\'nın beklenen iki oyunu Starfield ve Redfall ertelendi
Son Güncelleme: 12.05.2022 16:33

Starfield ve Redfall'un geliştiricisi Bethesda'dan erteleme duyurusu geldi. Geliştiricinin yaptığı açıklama ile oyunların 2023 yılına ertelendiği duyuruldu.

Bethesda'nın Twitter'dan yaptığı Redfall ve Starfield güncelleme duyurusunda, oyunların 2023'ün ilk yarısına kadar ertelendiğini bildirdi. "Arkane Austin (Redfall) ve Bethesda Game Studios'taki (Starfield) ekiplerin oyunları için inanılmaz tutkuları var ve onların en iyi, en gösterişli versiyonlarını aldığınızdan emin olmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

STARFIELD VE REDFALL ERTELENDİ

Erteleme duyurusunun devamında ise "Herkese Redfall ve Starfield heyecanı için teşekkür etmek istiyoruz. Bu enerji, her gün hepimize ilham veriyor ve yarattığımız şey için kendi heyecanımızı harekete geçirmesinin büyük bir parçasıdır." dedi.

Bethesda'nın beklenen iki oyunu Starfield ve Redfall ertelendi
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OYNANIŞ FRAGMANILARI HAZİRAN'DA GELECEK

Oyunların ilk detaylı oynanış videosunu yakında paylaşacaklarını da bildirdiler. Bunun 12 Haziran'da gerçekleşecek olan Xbox Bethesda Showcase etkinliğinde olacağı tahmin ediliyor.

Bethesda'nın beklenen iki oyunu Starfield ve Redfall ertelendi

Bethesda Game Studios' ise Starfield'ı oynamanız için sabırsızlanıyoruz, ama biraz daha zamana ihtiyaçlarını olduklarını söylediler. 11 Kasım 2022'de çıkış yapması beklenen Starfield'ın ve Redfall'ın çıkış tarihleri 2023 ortasına kadar ertelendi.

Bethesda, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Bethesda'nın beklenen iki oyunu Starfield ve Redfall ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bethesda'nın beklenen iki oyunu Starfield ve Redfall ertelendi - Son Dakika
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