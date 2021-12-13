Bethesda'nın beklenen oyunu Starfield'ın çıkış tarihi yayınlandı

Starfield; The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4'ün ödüllü geliştiricileri Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren. Yıldızların arasında geçen bu yeni nesil rol yapma oyununda istediğin karakteri oluştur ve eşi görülmemiş bir özgürlükle keşfe çıkarak insanlığın en büyük gizemine cevap aradığın destansı bir yolculuğa koyul.

Bethesda, Starfield için "Uzayda Skyrim" demekten çekinmedi. Oyun geliştiricileri, bilim kurguya yaklaşımını anımlamak için sürekli olarak topraklanmış kelimesini kullanıyorlar. Gezegenler ve benzeri gezegenler arasında seyahat eden herhangi bir uzay savaşı olup olmayacağı gibi önemli konularda hala bir belirsizlik unsuru bulunuyor.

Bethesda'nın geliştirdiği yeni rol yapma oyunu Starfield'ın beklenen çıkış tarihi 11 Kasım 2022 olarak belirlendi. Starfield 2022'de Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak.

STARFIELD FRAGMANLARI