Beto'dan Göztepe'ye veda

Göztepe'nin 3 sezondur kalesini koruyan kaptan kaleci Beto, sarı-kırmızılılara veda etti. Göztepe'nin Portekizli file bekçisi, Demir Grup Sivasspor ile oynanan 34'üncü hafta mücadelesi öncesinde takıma veda ettiğini açıkladı. 38 yaşındaki deneyimli file bekçisi, maç öncesinde üzerinde "Her şey için teşekkürler" yazılı tişörtle sahaya çıktı.

Beto, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaparak, "Hayatımın bir aşaması daha bitti. 3 yılda 100'ün üzerinde maç oynadım. Sahada teri, gözyaşı ve kan bıraktım. Taraftarımızın desteğiyle karşılaştığımız engellerinden üstesinden geldik. İlk günden beri performansımı yükseltmek için koruduğum kalenin arkasına yerleşen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kaptanınız olmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.Beto ayrıca birlikte çalıştığı kulüp personeli, teknik ekip ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.