Beto Göztepe'den ayrıldığını açıkladı! Galatasaray...

Göztepe'ye 2017 yazında transfer olan 38 yaşındaki Beto, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Beto Göztepe'ye veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hayatımdaki bir bölüm daha sona erdi. Yaklaşık 100 maçı bulan 3 yıllık Göztepe kariyerim bitti. Kişisel ve profesyonel hayatımdaki en büyük değişikliklerin olduğu bu 3 yılda terimin son damlasını sahada akıttım. Sizlere iyi bir kaptan olabildiysem ne mutlu bana. Her şey için teşekkürler.

GALATASARAY'A GELEBİLİR

Deneyimli file bekçisi Beto'nun ismi Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle kaleci arayışında olan Galatasaray ile de geçiyor.