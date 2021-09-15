Beton barikatla otomobil arasında kalan yaya yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te beton barikatla otomobil arasında kalan yaya yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki İsmail O. idaresindeki 26 UD 387 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü önüne geldiğinde ilk olarak yaya olarak yolda yürüyen Ahmet A.'ya (49), ardından da güvenlik nedeniyle konulan beton barikatlara çarparak, durabildi. Araç ile beton barikat arasında kalarak yaralanan yaşlı adam 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun tetkikler sonucu netlik kazanacağı öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK