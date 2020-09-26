Beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hünnap yüklü kamyonetin beton bariyere çarptığı kazada, 1 kişi öldü.

Beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hünnap yüklü kamyonetin beton bariyere çarptığı kazada, 1 kişi öldü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Üçgen kavşağı yönüne giden İsmail Öz (55) yönetimindeki 20 DA 554 plakalı hünnap yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki yön levhası direğinin bulunduğu beton bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan İsmail Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İsmail'in Öz'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Pamukkale, İsmail Öz, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

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