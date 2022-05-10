Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı

10.05.2022 14:38
Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı

Bilecik'te kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı.

Bilecik'te kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük D-650 karayolunda seyir halinde bulunan 56 AAD 557 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Altunç (56), Kurtköy yol ayrımına gelemden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Muhammet Emin Altunç (49) sıkışarak yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı
Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı
Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı
Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı
Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı
Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı
Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye kurtardı Son dakika haberi! Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsünü AFAD ve itfaiye kurtardı

Tragger, Bilecik, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Beton bariyerlere çarpan araçta sıkışan yolcuyu AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement