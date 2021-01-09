Beton bariyerlere çarpan tır Abant yolunu kapattı: 2 yaralı - Son Dakika

Beton bariyerlere çarpan tır Abant yolunu kapattı: 2 yaralı

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı istikametine seyir halindeyken kaygan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı istikametine seyir halindeyken kaygan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı. Tırın tabiat parkı yolunu kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, saat 12.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı istikametine seyir halinde olan Bertan Ünlü İdaresindeki 06 BLA 79 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bariyerleri deviren tır yolda makaslayarak durabildi. Kazada, tır sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Abdullah Ünlü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kazada, yolu kapatan tır nedeniyle Abant Tabiat Parkı'na gitmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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