BETON BLOK TAŞIYAN KAMYON BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE KÖPRÜYE SIKIŞTI
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Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAMecidiyeköy'de yapılan bir otele beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağında bulunan köprüye sıkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul
DHA Mecidiyeköy
'de yapılan bir otele beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi
, Mecidiyeköy sapağında bulunan köprüye sıkıştı. Kamyonun lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışılıyor.
Olay saat 01: 30 sıralarında Beşiktaş
'ta meydana geldi. Levent istikametinden, Mecidiyeköy istikametine gitmekte olan Sinan Harputluoğlu'nun kullandığı 53 AS 087 plakalı beton blok yüklü kamyon, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy sapağında bulunan köprüye sıkıştı. Kazanın trafiğin yoğun olmadığı bir saatte olması faciayı engelledi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Kamyonun sıkıştığı yerden kurtarılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.
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