Son Dakika Haberleri: BETON BLOK TAŞIYAN KAMYON BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE KÖPRÜYE SIKIŞTI(2)
Son Dakika Güncel Haber

BETON BLOK TAŞIYAN KAMYON BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE KÖPRÜYE SIKIŞTI(2)

45 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAMecidiyeköy'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye sıkıştı.

BETON BLOK TAŞIYAN KAMYON BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE KÖPRÜYE SIKIŞTI(2), System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Mecidiyeköy'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye sıkıştı. Kamyonun lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay saat 01: 30 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Levent istikametinden, Mecidiyeköy istikametine gitmekte olan Sinan Harputluoğlu'nun kullandığı 53 AS 087 plakalı beton blok yüklü kamyon, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy sapağında bulunan köprüye sıkıştı. Kazanın trafiğin yoğun olmadığı bir saatte olması faciayı engelledi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Kamyon bir buçuk saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Görüntü dökümü:

----------

-Köprüye sıkışan kamyon

- Polis ekiplerinin çalışması

-Kamyon sürücüsünün lastiklerin havasını indirmesi

-Kamyonun kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler


Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Taksilere kamera zorunluluğuna mahkemeden iptal kararı geldi Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı Geri sayım başladı! DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 04:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BETON BLOK TAŞIYAN KAMYON BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE KÖPRÜYE SIKIŞTI(2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]