BETON BLOK YÜKLÜ TIR, 30 METRELİK UÇURUMDA ASILI KALDI - Son Dakika
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BETON BLOK YÜKLÜ TIR, 30 METRELİK UÇURUMDA ASILI KALDI

14.07.2022 15:56
BETON BLOK YÜKLÜ TIR, 30 METRELİK UÇURUMDA ASILI KALDI

SİVAS'ta kontrolden çıkan beton blok yüklü TIR, bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumda asılı kaldı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan beton blok yüklü TIR, bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumda asılı kaldı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde Taşlıdere mevkisi, Yassıcabel köyü yol ayrımında meydana geldi. Durmuş Sağır (63) yönetimindeki 58 BG 680 plakalı beton blok yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Daha sonra bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçuruma kaydı. Son anda toprağa saplanarak duran TIR, uçurum kenarında asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Durmuş Sağır olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BETON BLOK YÜKLÜ TIR, 30 METRELİK UÇURUMDA ASILI KALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BETON BLOK YÜKLÜ TIR, 30 METRELİK UÇURUMDA ASILI KALDI - Son Dakika
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