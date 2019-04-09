Beton Boru Yüklü Tır Trafikte Tehlike Saçtı
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde, üzerinde bulunan beton borulara herhangi bir önlem almadan yola çıkan tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde, üzerinde bulunan beton borulara herhangi bir önlem almadan yola çıkan tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı.
Gercüş'te, tırın kasasında tonlarca ağırlıktaki beton boru yükleyen sürücü, herhangi bir önlem almadan trafiğe çıktı. Beton boruları sabitlemeden yola çıkan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Gercüş ilçesinden Hasankeyf
'e doğru ilerleyen tırın üzerinde bulunan beton boruların sabitlenmediğini gören yolcular da sürücüye tepki göstererek, bu durumu cep telefonlarına kaydetti. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:02 Kaynak: İHA
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