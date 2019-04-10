Beton Boru Yüklü Tır Trafikte Tehlike Saçtı
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Beton boru yüklü tır trafikte tehlike saçtıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, üzerinde bulunan beton borulara herhangi bir önlem almadan yola çıkan tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:49 Kaynak: İHA
Beton boru yüklü tır trafikte tehlike saçtı
BATMAN - Batman
'ın Gercüş
ilçesinde, üzerinde bulunan beton borulara herhangi bir önlem almadan yola çıkan tır sürücüsü, trafiği tehlikeye attı.
Gercüş'te, tırın kasasında tonlarca ağırlıktaki beton boru yükleyen sürücü, herhangi bir önlem almadan trafiğe çıktı. Beton boruları sabitlemeden yola çıkan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Gercüş ilçesinden Hasankeyf
'e doğru ilerleyen tırın üzerinde bulunan beton boruların sabitlenmediğini gören yolcular da sürücüye tepki göstererek, bu durumu cep telefonlarına kaydetti.
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