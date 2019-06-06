Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde beton borunun içine sıkışan köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
'nın Akyazı
ilçesinde beton borunun içine sıkışan köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk
Mahallesi Göl Park mevkinde bulunan beton boruların içine giren bir köpek sıkıştı. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Akyazı İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Boruyu kıran itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - SAKARYA
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