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Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

59 dakika önce

Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde beton borunun içine sıkışan köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde beton borunun içine sıkışan köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Göl Park mevkinde bulunan beton boruların içine giren bir köpek sıkıştı. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Akyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Hilti ile boruyu kıran itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Sakarya, Akyazı, İtfaiye, 3. Sayfa
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