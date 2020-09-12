Beton delici "Minyatür Bomba"nın İHA'lara da entegre edilmesi planlanıyor - Son Dakika

Beton delici "Minyatür Bomba"nın İHA'lara da entegre edilmesi planlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atışlı testleri süren ve F-16'ların vurucu gücünü artıracak "Minyatür Bomba"nın insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Beton delici

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atışlı testleri süren ve F-16'ların vurucu gücünü artıracak "Minyatür Bomba"nın insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen "Minyatür Bomba"ya ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Minyatür Bomba'nın atışlı testlerinin sürdüğü bilgisini veren Demir, "Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bomba'yı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir metre kalınlığındaki betonu delebiliyor

Demir, Minyatür Bomba Geliştirme Projesi'ne ilişkin bir de video paylaştı.

Videodaki bilgilere göre, Minyatür Bomba INS/ GPS güdümlü olarak geliştirildi ve kanatçık hareketleriyle güdüm kontrolü yapabiliyor. 100 kilometre maksimum menzili bulunan bomba, 65 kilometre menzille güçlendirilmiş 1 metre kalındığında betonu delebiliyor. Minyatür Bomba'nın, F-16'ların yanı sıra entegre edilmesi halinde İHA'ların vurucu gücünü de artırması bekleniyor.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, İsmail Demir, Twitter, Bomba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beton delici 'Minyatür Bomba'nın İHA'lara da entegre edilmesi planlanıyor - Son Dakika

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