Beton Direğe Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Salih Düzer'in kullandığı 37 AG 793 plakalı otomobil, Abana-Bozkurt kara yolu şehitler anıtı mevkisinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Ağır yaranan Düzer, polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen Düzer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:58 Kaynak: AA
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