Son Dakika Haberleri: Beton Direğe Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

Beton Direğe Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Beton Direğe Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Salih Düzer'in kullandığı 37 AG 793 plakalı otomobil, Abana-Bozkurt kara yolu şehitler anıtı mevkisinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Ağır yaranan Düzer, polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen Düzer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Abana, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Safranının Kilogramı 70 Bin Lira Farklı Statüde Sigorta Primi Ödeyenler Aylığa Etkisi Olmayan Primleri İade Alabiliyor

Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beton Direğe Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]