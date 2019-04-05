Beton Dökme Vincinin Aparatı Devrildi: 1 Ölü
2 saat önce
Beton dökme vincinin aparatı devrildi: 1 ölüVAN - Van'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Beton dökme vincinin aparatı devrildi: 1 ölü
VAN - Van
'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki Çem Petrol yakınlarında meydana geldi. 6 katlı inşaatta yapılan beton dökme çalışması sırasında beton dökme vincinin sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kaza meydana geldi. Betonun döküldüğü aparatın devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:05 Kaynak: İHA
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