Son Dakika Haberleri: Beton Dökme Vincinin Aparatı Devrildi: 1 Ölü

Beton Dökme Vincinin Aparatı Devrildi: 1 Ölü

1 saat önce

Van'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Van'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki Çem Petrol yakınlarında meydana geldi. 6 katlı inşaatta yapılan beton dökme çalışması sırasında beton dökme vincinin sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kaza meydana geldi. Betonun döküldüğü aparatın devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:16 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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