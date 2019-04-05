Beton Dökme Vincinin Aparatı Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
Van'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Van
'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki Çem Petrol yakınlarında meydana geldi. 6 katlı inşaatta yapılan beton dökme çalışması sırasında beton dökme vincinin sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kaza meydana geldi. Betonun döküldüğü aparatın devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
(Yılmaz Sönmez/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:16 Kaynak: İHA
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