Beton dökülen inşaatta çökme: 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Tedavi altına alınan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AKSARAY'da 1 katlı inşaatta beton dökümü sırasında meydana çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı. AFAD ve UMKE'nin müdahalesille kurtarılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

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