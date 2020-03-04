Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Veli Şentürk (48), yaralandı.

Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Veli Şentürk (48), yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Bozdoğan- Nazilli karayolunda meydana geldi. Bozdoğan'dan Nazilli yönüne giden Veli Şentürk, 31 SR 716 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Şentürk yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Şentürk tedaviye alındı. Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Bozdoğan, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:20 Kaynak: DHA
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