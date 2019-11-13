Son Dakika Haberleri: Beton makinesinin altında kalan işçi öldü
Son Dakika Güncel Beton makinesinin altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Beton makinesinin altında kalan işçi öldü

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan Fikret Enteş (56) yaşamını yitirdi.

Beton makinesinin altında kalan işçi öldü, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan Fikret Enteş (56) yaşamını yitirdi. Enteş'in, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Belen Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Fikret Enteş, temizlediği beton makinesinin aniden çalışması sonucu altında kaldı. Mesai arkadaşları, Enteş'i makinenin altından çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Enteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 5 çocuk babası Fikret Enteş'in, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.Acı haberi aldıktan sonra iş yerine gelen Fikret Enteş'in kızları Ayşe ve İrem Enteş, uzun süre gözyaşı döktü. Ayşe ve İrem Enteş kardeşleri, yakınları teskin etti. Fikret Enteş'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Zonguldak
Zonguldak, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beton makinesinin altında kalan işçi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]