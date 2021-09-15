Beton mikser kamyonu devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Beton mikser kamyonu devrildi: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikser yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikser yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikser yüklü kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Son Dakika

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı

Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor

Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor

Tepki çeken "semazen" temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi

Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı