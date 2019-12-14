Beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar Büyükkalecik yolu üzeri 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar istikametinden Büyükkalecik kasabasına doğru seyir halinde bulunan Mustafa A.(1977) yönetimindeki 34 BAJ 430 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu beton mikser aracı şoförü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Mustafa A. ilk müdahaleyi yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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