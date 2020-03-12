Beton mikseri devrildi, sürücüyü emniyet kemeri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beton mikseri devrildi, sürücüyü emniyet kemeri kurtardı - Son Dakika

Beton mikseri devrildi, sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan beton mikseri kavşakta devrildi.

Beton mikseri devrildi, sürücüyü emniyet kemeri kurtardı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde virajı alamayan beton mikseri kavşakta devrildi. Sürücü emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Gelibolu istikametinden Keşan'a giriş yapan A.E (57) idaresindeki, 39 TR 603 plakalı beton mikseri, Sanayi Kavşağı'na geldi. Kavşak girişindeki viraja giren araç sürücüsü, dönüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje devrildi. Sürücü A.E., kazadan taktığı emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.


Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve önlem almak üzere polis ekipleri geldi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen beton mikseri de kaza yerine getirilen vinç ile olduğu yerden kaldırıldı. - EDİRNE

Gelibolu, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:21 Kaynak: İHA
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