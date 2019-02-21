Son Dakika Haberleri: Beton Mikseri Elektrik Tellerine Çarptı, Operatör Ağır Yaralı

Beton Mikseri Elektrik Tellerine Çarptı, Operatör Ağır Yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde beton mikseri elektrik tellerine çarptı.

Beton Mikseri Elektrik Tellerine Çarptı, Operatör Ağır Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde beton mikseri elektrik tellerine çarptı. Akıma kapılan operatör hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi İstasyon Caddesinde inşaat halinde olan binaya hazır beton dökmek için gelen beton mikseri elektrik tellerine değerek trafoyu patlattı. Elektrik akımına kapılan operatörün ağzından kanlar geldi. Çevredekilerin durumu polis ve 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan operatör ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan operatörün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Çaycuma İlçesi, Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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