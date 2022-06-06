Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

06.06.2022 16:13
Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Piri Reis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 34 HB 0981 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PT 847 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beton mikseri ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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