BETON MİKSERİ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI - Son Dakika

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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde beton mikseri ile çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü Sertan Çetin yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silvan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Silvan'dan Diyarbakır yönüne giden Musa Aykut yönetimindeki 21 ABE 824 plakalı beton mikseri, sola manevra yaptığı sırada aynı yöne giden Sertan Çetin yönetimindeki 14 ES 149 otomobille çarpıştı. Savrulup takla atan otomobilin sürücüsü Çetin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sertan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.