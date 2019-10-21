Son Dakika Haberleri: Beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında demir yüklü kamyon ile beton mikseri çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında demir yüklü kamyon ile beton mikseri çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akça Caddesi üzerinde Recai K. idaresindeki 20 BK 500 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, aynı istikamette olan Ahmet E. idaresindeki 20 K 4141 plakalı demir yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan beton mikseri devrildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Recai K., çevredeki vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 acil servis ekiplerince Recai K.'ya ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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