BETON MİKSERİ İNŞAATTA ÇUKURA DÜŞTÜ, OPERATÖR ÖLDÜ - Son Dakika
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BETON MİKSERİ İNŞAATTA ÇUKURA DÜŞTÜ, OPERATÖR ÖLDÜ

04.02.2023 12:30

ADANA'da, inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ADANA'da, inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Firmaya ait inşaat sahasında çalışan Mehmet Karaoğlu yönetimindeki beton mikseri, yağışla oluşan toprak kayması sonucu temel için açılan çukura düştü. Yan yatan beton mikserinde Karaoğlu, ağır yaralandı. Karaoğlu, sıkıştığı mikserden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Karaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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BETON MİKSERİ İNŞAATTA ÇUKURA DÜŞTÜ, OPERATÖR ÖLDÜ BETON MİKSERİ İNŞAATTA ÇUKURA DÜŞTÜ, OPERATÖR ÖLDÜ Adana'da inşaat çukuruna devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti Adana'da inşaat çukuruna devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Karaoğlu, Güncel, Son Dakika

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