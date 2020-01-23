Beton mikseri kazası kamerada - Son Dakika

Beton mikseri kazası kamerada
6 saat önce
Bağcılar'da TEM Otoyolu yan yolda meydana gelen beton mikseri kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
Bağcılar'da TEM Otoyolu yan yolda meydana gelen beton mikseri kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
TEM Otoyolu Bağcılar yan yolda virajı alamayan beton mikserinin otomobilin üzerine devrildiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yan yola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devriliyor. Yan yatarak kayan mikser, trafikte seyreden bir araca da çarparak bariyerlere sıkıştırıyor. - İSTANBUL
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