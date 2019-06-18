Beton mikseri Munzur Çayı'na uçtu
1 saat önce
Tunceli'de beton mikseri Munzur Çayı'na uçtu.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
'de beton mikseri Munzur Çayı
'na uçtu. Kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ovacık-Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Sürücü kendi çabalarıyla sudan çıkarken, bölgede kayıp gençle ilgili çalışma yapan AFAD
ekipleri olay yerine gitti. Kurtulan sürücü ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD ekiplerinin çaya uçan araçta yaptığı incelemede başka birinin olmadığı belirlendi. Sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ
Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş
Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı