Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi (1) - Son Dakika

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Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi (1)
7 saat önce
BAĞCILAR'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.
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