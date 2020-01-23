Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi (1) - Son Dakika

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi (1)

7 saat önce

BAĞCILAR'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi.

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi (1), System.String[]

İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.


TEM Otoyolu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
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