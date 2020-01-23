Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

6 saat önce

Bağcılar'da virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi.

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, System.String[]

Bağcılar'da virajı alamayan beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, beton mikserinin sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı. Otomobil sürücüsü Ercan Deniz, "Devrileceğini düşünmedim. Kaçtım ama kurtulamadım. Üstümüze düştü" dedi.


Bağcılar Mahmutbey İstoç mevkii yan yolda seyir halinde olan 34 KF 6145 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak 34 TD 8962 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, mikser sürücüsü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ederken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.


"Kaçtım ama kurtulamadım"


Otomobil sürücüsü Ercan Deniz, "Sabah oğlumla işe gidiyorduk. Mikser hızlı geliyordu. Devrileceğini düşünmedim. Kaçtım ama kurtulamadım. Üstümüze düştü. Allah'tan emniyet kemerleri takılıydı. Şükür bir şey olmadı. Bariyerlere sıkıştık. Bir arkadaş geldi arka camı kırdı oradan çıktık. Ufak tefek ağrı var ama bir şey yok" dedi.


Kazanın yaşandığı mevkii drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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