Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3)

20.06.2022 21:31
Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin, karşı şeride geçerek üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Mustafa Efe ve Semih Korkmaz'ın cenazeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin...

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin, karşı şeride geçerek üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Mustafa Efe ve Semih Korkmaz'ın cenazeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karıncalı Mahallesi'ne gelitirildi. Baba ve 2 oğlu için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Mehmet Ali Korkmaz'ın babası Mustafa Korkmaz, ağabeyleri Halil ve İbrahim Korkmaz'ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve mahalle sakinleri katıldı. Kazada oğlu ve iki torununu kaybeden Mustafa Korkmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Belediye Başkanı Aykurt, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bursa merkezde gerçekleşen ilçe sakinlerimizden Karıncalı Mahallemizden 3 cana mal oldu. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin. Başımız sağ olsun" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve 2 oğlu, Karıncalı Mahalle Mezarlığında gözyaşları ile toprağa verildi.TATİLE GİDİYORLARDI

Korkmaz ailesinin Balıkesir'in Avşa adasına tatil için yola çıktığı, kısa süre sonra kazaya karıştıkları öğrenildi.


YORUMLAR
500
Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti Son dakika... Bursa'da trafik kazasında tırda sıkışan sürücü yaralandı Son dakika... Bursa'da trafik kazasında tırda sıkışan sürücü yaralandı
Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Mehmet Ali Korkmaz, Mustafa Efe, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
21:22 Güldür Güldür'ün sevilen ismi Onur Buldu baba oldu
21:17 Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi
21:14 Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:29 İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 21:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement