Beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kazanın, Topal'ın köyde bulanan bir inşaata mikserle beton harcı götürürken meydana geldiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İlhami Topal idaresindeki 23 HV 647 plakalı beton mikseri, Haftasar köyü yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:39

Kaynak: AA

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