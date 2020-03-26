Beton mikseri şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde virajı alamayan beton mikseri şarampole uçarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Çağlayan Beldesi Yamaçlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da hazır beton yükleyip Çağlayan Beldesine gelmekte olan beton mikseri, Yamaçlı Mahallesi arasındaki yokuştan aşağı inerken virajı alamayarak şarampole yan yattı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan beton mikseri çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - ERZİNCAN