Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü Ferdi Çiğdem (39), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Çandarlı Mahallesi, Bakırçay Köprüsü girişinde meydana geldi. Çandarlı Limanı yönüne giden Ferdi Çiğdem yönetimindeki 35 NDV 30 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, Bakırçay Köprüsü girişindeki bariyerleri parçalayıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, beton mikserinin sürücüsü Ferdi Çiğdem'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiğdem'in cesedi Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kaynak: DHA
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