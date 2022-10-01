Kaza, dün akşam ilçeye bağlı kırsal Alabuğday Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Pamukçu'nun kullandığı 23 HA 675 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkınca şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Pamukçu'yu ambulansla Çermik Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çermik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beton mikseri şarampole yuvarlandı; operatör yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.