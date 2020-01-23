Beton mikseri sürücüsü 1.5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beton mikseri sürücüsü 1.5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Beton mikseri sürücüsü 1.5 saat sonra kurtarıldı

6 saat önce

Bağcılar'da virajı alamayarak otomobil üzerine devrilen beton mikseri sürücüsü, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Beton mikseri sürücüsü 1.5 saat sonra kurtarıldı, System.String[]

Bağcılar'da virajı alamayarak otomobil üzerine devrilen beton mikseri sürücüsü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonunda kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Bağcılar Mahmutbey İstoç mevki'i yan yolda seyir halinde olan 34 KF 6145 plakalı beton mikseri sürücüsü Yılmaz Tanrıverdi virajı alamayarak, 34 TD 8962 plakalı bir aracın üzerine devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, mikser sürücüsü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu sürücü Yılmaz Tanrıverdi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Mikserden çıkartılan Tanrıverdi, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mikseri kaldırma çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Mahmutbey, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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